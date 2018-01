Moctar MAALOU : « Sénégalais et Mauritaniens serons toujours des frères et amis … »

سم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الأشراف أفضل الصلاة والسلام ، وبعد:



Mes frères sénégalais, nous avons reçu hier la triste nouvelle selon laquelle un de nos frères Sénégalais est mort suite à un tir de gardes côtiers de la Mauritanie. En tant que citoyen mauritanien, je présente à tout le peuple sénégalais, toutes mes sincères condoléances. Je vous assure que les Mauritaniens ressentent la même tristesse.



Je voudrais vous rappeler que ce genre de problème peut arriver entre des frères de la même famille, et que la Mauritanie et le Sénégal sont frères de la même famille et nous serons toujours frères et amis. Nous devons éviter tout ce que peuvent nous apporter des problèmes.



Moctar MAALOUM

