Mody Niang: “ Macky Sall et une bonne partie de ses compagnons, iront en prison…” Rédigé par leral.net le Samedi 21 Août 2021 à 16:41 | | 0 commentaire(s)| Tant que Macky Sall est à la tête du pays, la mal gouvernance sera érigée en règle, avertit Mody Niang. En effet, l’ex membre de l’OFNAC n’envisage pas une sortie heureuse pour l’actuel locataire du palais de la République et une partie de son clan du fait, dit-il, de mauvaises pratiques entretenues depuis 2012, à des fins purement politiciennes. Il soutient ainsi que si les Sénégalais élisent en 2024 un président digne, courageux, et soucieux de l’avenir du pays, Macky Sall et une bonne partie de ses compagnons iront en prison.



Accueil Envoyer à un ami Partager