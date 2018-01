Mohamed Salah, sacré meilleur joueur africain de l'année devant Sadio Mané

L'Égyptien Mohamed Salah a été désigné meilleur joueur de football africain de l'année. L'attaquant qui a contribué à la qualification de son pays pour le Mondial-2018 a devancé le Sénégalais Sadio Mané et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Sans surprise, l’Égyptien Mohamed Salah a été sacré, jeudi 4 janvier, meilleur joueur africain de l’année lors d’une cérémonie organisée par la Confédération africaine de Football à Accra, au Ghana. Il a été préféré à son coéquipier le Sénégalais Sadio Mané et au Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang .

Après avoir été élu meilleur joueur africain par la BBC, puis meilleur joueur arabe de l’année par l’Union arabe de la presse sportive, l’attaquant de Liverpool décroche une nouvelle distinction individuelle. Auteur de 17 buts avec les Reds depuis le début de la saison, le jeune footballeur de 25 ans, transféré en juin dernier de l’AS Rome, en Italie, est devenu un joueur incontournable de l’effectif de Jurgen Klopp . Le technicien allemand ne cesse de le complimenter: "On savait que c'était un très bon joueur, mais il s'est très bien intégré, plus vite que l'on aurait pensé".



