Mondial U20 / Remise du drapeau : Le Premier ministre Amadou Bâ booste les "Lionceaux", « le Sénégal a vaincu la peur de perdre ! »

Pour la 23eme édition de la coupe du monde des moins de 20 ans, le Sénégal sera assurément l’une des équipes à suivre en Argentine du 20 mai au 11 juin 2023. Les champions d’Afrique en titre qui surfent sur une dynamique de victoires ont fait le plein de confiance ce mercredi après-midi dans les locaux de la primature. Reçus par le Premier ministre par ailleurs ministre des sports, Amadou Bâ, les Lionceaux et l’ensemble du staff technique de la sélection des U20 ont réceptionné le drapeau national au nom du Président Macky Sall. Après avoir rappelé et magnifié leur sacre continental réalisé il y a quelques mois les Gaïndé, le Premier ministre leur a transmis le message du Président Macky Sall.



« A quelques jours de votre départ pour l’Argentine, c’est donc avec confiance et enthousiasme que j’ai l’honneur de vous remettre le drapeau national, en guise de viatique et d’encouragement. Et cela, au nom du président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall. "Certes, vous portez, sur vos frêles épaules, la lourde responsabilité de représenter le Sénégal dans une compétition où rien n’est acquis, et rien ne sera facile » a prévenu le ministre intérimaire en charge du sport sénégalais. « Mais en remportant la CAN U20 2023, vous avez brisé le plafond de verre et mis fin à plusieurs tentatives infructueuses. Ce sursaut, vous l’avez accompli en mettant à contribution votre talent et votre potentiel. Mais je suis convaincu aussi, dans le cadre de la trajectoire ascendante du football sénégalais vers les plus hauts sommets, je suis convaincu, dis-je, que vous vous êtes inspiré de vos illustres aînés, Sadio MANE, Gana GUEYE, Kalidou COULIBALY, Youssouf SABALY, Boulaye DIA, Edouard MENDY, et tous les autres membres de l’équipe nationale. Cette victoire inédite vous a naturellement ouvert les portes dé la phase finale de la Coupe du Monde de votre catégorie » s’est-il réjoui



Selon le Premier ministre : « Aujourd’hui, on peut dire, de façon péremptoire, que le Sénégal a vaincu la peur de perdre, pour avoir goûté à la victoire finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football A en 2022, à Yaoundé au Cameroun grâce à vos aînés, et à la Coupe d’Afrique des Nations de football U20 en 2023 au Caire, en Egypte, grâce à vous-mêmes » a déclaré Amadou Bâ en présence de l’ensemble de le sélection U20.

