Mort de Fallou Sène : l'Apr exprime ses regrets et dénonce "les invectives et les manipulations" de l'opposition

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Mai 2018 à 11:15

L’Université Gaston Berger de Saint-Louis a été le théâtre ce mardi 15 Mai 2018, d’affrontements ayant opposé les étudiants aux forces de sécurité. Ces incidents ont occasionné la mort de l’étudiant Mohamadou Fallou Sène et plusieurs blessés. L'étudiant inscris en 2e année de Lettres Modernes, a reçu une balle tirée par les forces de l’ordre, selon les témoins.



Dans un communiqué parvenu à Leral, le porte-parole adjoint de l’Alliance pour la République, Abdou Mbow « regrette cette situation » et « demande au Gouvernement que toute la lumière soit apportée ».



Abdou Mbow demande qu’ "une enquête impartiale soit diligentée afin d’une part, de situer les responsabilités sur les causes du retard du payement des allocations d’étude et d’autre part, de déterminer dans les meilleurs délais, les circonstances de la mort de l’étudiant Mohamadou Fallou Sène."



"Par ailleurs, L’APR engage le Gouvernement à prendre les meilleures dispositions conformément aux instructions du Président de la République afin que les allocations d’étude soient, désormais, payées à bonne date », note-t-il dans le texte.



"Enfin l’Alliance Pour la République appelle au calme, à la retenue mais surtout à la sérénité de tous les acteurs et demande à certains politiques comme à leurs habitudes, d’éviter les amalgames, les invectives et les manipulations de toutes sortes face à une situation déjà fort regrettable", ajoute M. Mbow.











