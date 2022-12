Motion de censure : Farba Ngom dézingue Mimi sans la nommer et fait des révélations... Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Décembre 2022 à 14:16 | | 0 commentaire(s)| Farba Ngom, après avoir descendu les députés de l'opposition, malgré des félicitations à l'endroit du maire de Yeumbeul, qu'il qualifie d'"avoir un niveau", s'est attaqué à Mimi Touré, sans la nommer. A l'en croire, cette demande qui était devant l'Assemblée pour faire sa déclaration de politique générale, se retrouve soudain comme une bonne samaritaine. "Ce qu'on te donnait et qui passait par moi, ne l'occultes pas, ne fais pas la sainte devant nous, une fois que tu as quitté Macky Sall.



