Mouhamadou Makhtar Cissé: " L'importance de cette opération de notation, c'est "d'asseoir une transparence de la gestion pour faire de la Sénélec, une "maison en verre"

"C'est un exercice de transparence volontaire auquel nous avons souscrit", a déclaré le Directeur général de la Sénélec, Mouhamadou Makhtar Cissé. Il a procédé hier, à la restitution d’une notation financière dédié à son entreprise par Bloomfield investment. Mouhamadou Makhtar Cissé de soutenir que la Sénélec a demandé la notation pour mieux asseoir le financement de son redressement ; non sans préciser que ces agences de notation sont agréées sur le marché de l’Uemoa et font l’objet de critères rigoureux de sélection et de suivi. Par ailleurs, le patron de la Sénélec a annoncé que rien que sur la dernière séquence qu'ils sont en train d'exécuter, ils sont à 510 milliards d'investissement pour ce qui est des revenus de la Sénélec sur les 3 prochaines années.

