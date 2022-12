Moussa Diakhaté à Mamadou Moustapha Ba: "Vous êtes l'homme qu'il faut à la place qu'il faut"

L'un des plus jeunes députés de cette 14ème législature, Moussa Diakhaté, a été très élogieux envers le Ministre du Budget et des Finances, Mamadou Moustapha Ba. "Si c'était seulement le pouvoir qui vous déroulait le tapis rouge, il y aurait eu certainement des grincements de dents. Mais même l'opposition a dit que vous êtes l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. J'ose dire que vous connaissez mieux votre domaine de prédilection que votre maison". Moussa Diakhaté fera aura les éloges de la Douane et de son mentor politique, Pape Diop.