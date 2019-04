Moussa Ndiaye : "Il y a un manque de pragmatisme dans l'activité du Conseil municipal de Keur Baka"

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Avril 2019 à 15:22 | | 0 commentaire(s)|

Responsable local du Parti socialiste (PS) dans la commune de Keur Baka, située dans le département de Kaolack, Moussa Ndiaye a dressé un tableau très sombre du bilan du maire Mamadou Dia, qui pour lui n'a rien fait durant ses 5 ans à la tête de la municipalité. "Keur Baka est dans un immobilisme institutionnel et économique sans précédent", a-t-il dénoncé. "La commune n'a rien réalisé durant les 5ans. Il a fallu trois ans pour avoir ce terrain municipal, alors qu'avant que je ne quitte la mairie en 2014, le financement était déjà acquis. Cela montre un manque de pragmatisme et de dynamisme dans l'activité du conseil municipal. On peut aussi chercher un acte administratif pendant trois jours sans l'avoir", a-t-il regretté. Ainsi, l'ex-conseiller rural compte aller à l'assaut des suffrages de la commune lors des élections locales de décembre 2019, et promet une gestion participative et transparente, afin de redonner à sa localité son lustre d'antan.