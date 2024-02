Moussa Sow, coordonnateur de la Cojer nationale: « Le Président Macky Sall, très courageux, n'a fait que protéger le pays et éviter le chaos... » Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Février 2024 à 21:43 | | 0 commentaire(s)| Moussa Sow, coordonnateur de la Cojer nationale, en conférence de presse ce mercredi, est revenu sur le report de la présidentielle de 2024. Soutenant que le Sénégal fait face à un tournant décisif, il prévient que de graves choses sont en train de se passer. Evoquant les motifs de cet acte de l'Exécutif ayant conduit à ce report de l’élection présidentielle, Moussa Sow impute la responsabilité de ce report à l'opposition, particulièrement le Pds, à l'origine de cette enquête parlementaire. D'après lui, le Président Macky Sall n'a fait que protéger le pays, en prenant son courage à deux mains, dans le but d'éviter le chaos au Sénégal.

Moussa Sow, coordonnateur de la Cojer nationale, souligne que le Président Macky Sall a sauvé la République et ses piliers. Il reitère, ainsi, son engagement à faire face à cette opposition qualifiée d'"ennemis de la République". Ainsi, il a demandé à l'opposition, à la société civile, entre autres, d'aller répondre au Dialogue pour le bien du Sénégal. Les autres responsables de la Cojer n'ont pas manqué d'insister sur la stabilité du pays.

