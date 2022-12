Moustapha Diakhaté : "C'est au Sénégal qu'on accuse quelqu'un de viol et qu'il ose être candidat" Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Décembre 2022 à 05:42 | | 0 commentaire(s)| Moustapha Diakhaté soutient mordicus que tout ce qui est arrivé est de la faute de Ousmane Sonko, sur le cas qui l'implique devant Adji Sarr. "C'est à cause de ses mensonges que 14 jeunes sont morts. Adji Sarr a porté plainte contre Ousmane Sonko, pas contre Pastef. Ce n'est qu'au Sénégal qu'on accuse des politiques et qu'ils ont se présenter lors d'élections", a-t-il dit sans langue de bois.



