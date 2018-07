Moustapha Guèye aux supporters indisciplinés : "Cette arène nationale nous appartient et on ne doit pas la casser" Dimanche, lors de la remise des clefs de l’arène nationale par le président chinois Xi Jinping, la légende de lutte et 2ème Tigre de Fass, Moustapha Guèye a conseillé les lutteurs de sensibiliser leurs supporters pour qu’ils ne cassent pas cette nouvelle infrastructure.

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Juillet 2018 à 15:18 | | 0 commentaire(s)|



