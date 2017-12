Moustapha Guirassy invite les gouvernements à assurer la paix, la démocratie et la justice sociale « Il est important d’assurer la paix, la démocratie et la justice sociale qui sont des dimensions importants pour un pays. Malheureusement, on est resté sur notre faim », a dit le député Moustapha Guirassy. Lui qui s’est prononcé ce mardi à l’Assemblée nationale lors de la Déclaration du politique générale du Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne.

