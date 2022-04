Ndogou fraternel : l’association la main du cœur prône le dialogue islamo-chrétien.

Aujourd’hui pour sa deuxième édition, les jeunes de l’association Main de Cœur ont partagé la rupture du jeûne entre frères de religions différentes, dans les alentours du Jet d’eau de Dieuppeul.



Née d’un groupe, dans les réseaux sociaux, l’association "la main du cœur" regroupe plusieurs jeunes chrétiens et musulmans qui se sont fixés comme objectif de prôner la cohésion sociale entre musulmans et chrétiens.



Cheikh Guèye, maire de la commune de Dieuppeul-Derklé félicite cette initiative, et s'engage à dorénavant apporter plus de soutien à cette association...

Source : https://www.dakaractu.com/Ndogou-fraternel-l-assoc...