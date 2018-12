Nécrologie: Décès de l'écrivaine Mame Seck Mbacké

L’écrivaine Mame Seck Mbacké, directrice des "éditions Sembène", est décédée lundi à Dakar, annonce le ministère de la Culture.



Dans un communiqué, le ministre de la Culture Abdou Latif Coulibaly "a transmis ses condoléances à la famille éplorée en cette douloureuse circonstance qui plonge le monde du livre dans une grande tristesse".



Mame Seck Mbacké a été lauréate du "premier prix de poésie" décerné par le ministère de la Culture en décembre 1999, pour son recueil intitulé "Message pour l’an 2000".



Elle a également à son actif plusieurs romans, recueils de poèmes et pièces de théâtre.



Mame Seck Mbacké qui écrit également en wolof, a lancé en 2006 les "éditions Sembène", une maison spécialisée en littérature pour enfants et jeunes.



Un hommage lui a été rendu récemment lors de la première édition du Salon national du livre à Saint-Louis le 30 novembre dernier.



Assistante sociale de formation, elle a fait carrière dans la diplomatie sénégalaise et a exercé pendant de longues années dans les missions diplomatiques du Sénégal en France et au Maroc.



