Nécrologie : Le SG de l'Union régionale de la Cnts de Kaolack, Abdou Ndiaye, n'est plus!

La grande faucheuse est encore passée par là! Le syndicaliste Abdou Ndiaye, vient de rendre l'âme dès suites d'une maladie. Le défunt secrétaire général de l’Union régionale de la Cnts/Section Kaolack était connu pour le travail sans précédent qu'il a abattu pour le bien être des travailleurs municipaux de Kaolack et de l'ensemble des autres syndicats affiliés. Abdou Ndiaye qui était aussi un partenaire "loyal" de Dakaractu s'en est allé sans pour autant faire ses adieux à ses amis. Il sera inhumé ce mercredi aux environs de 17 heures à Kaolack. Dakaractu présente ses condoléances à sa famille et à l'ensemble des travailleurs municipaux de la mairie de Kaolack.

