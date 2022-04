Néné Marième Kane : « Nous nous engageons à offrir une majorité confortable au président Macky Sall »

www.dakaractu.com

« Le moins que les femmes puissent faire pour le président Macky Sall, c'est de lui offrir une majorité confortable à l’assemblée nationale ». C’est du moins l’avis de la députée Néné Marième Kane du département de Kanel. Pour la parlementaire, « le président Macky Sall a toujours été au service des femmes pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de leurs droits. De ce point de vue, c’est très normal que les femmes s’engagent à offrir une large majorité confortable à l’assemblée nationale au président Macky Sall afin qu'il continue de conduire les projets et programmes au bénéfice des populations. Et nous nous engageons à offrir une large majorité au président Macky Sall au soir du 31 Juillet 2022 ».Source : https://www.dakaractu.com/Nene-Marieme-Kane-Nous-n...