New-York / Comité pour l’élimination de la discrimination raciale : Le sénégalais Ibrahima Guissé, plébiscité Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Juin 2023 à 23:50 | | 0 commentaire(s)|

Le sociologue, enseignant à Genève et spécialiste des droits de l'homme, le docteur Ibrahima Guissé a été réélu hier à New-York comme membre du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. Sur un nombre de 13 candidatures en vue de compléter la liste des 18 experts du CEDR, le candidat du Sénégal a eu le meilleur score avec 156 votes. Il est ainsi suivi du Maroc 153 votes, de l'Afrique du Sud avec 139 votes, etc... "C’est une réelle fierté qui m’anime que de voir dans une compétition aussi relevée, notre pays crédité du meilleur score. Le mérite revient à nos diplomates », s’est-il réjoui après le vote. Pour rappel, le sociologue, enseignant à Genève et spécialiste des droits de l'homme a été élu en 2020. Il a été reconduit hier à ce poste grâce à la diplomatie sénégalaise et par le biais par des États membres. Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale compte 18 membres qui sont tous des experts indépendants et leur mandat est de 4 ans. Le CEDR mène des actions en vue de lutter contre l'injustice et la discrimination, ainsi que les dangers qu'elles représentent.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/New-York-Comite-pour-l-e...

Accueil Envoyer à un ami Partager