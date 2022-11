Ngaaye Mekhé: Les femmes mutualistes de Thiès offrent un grand Sargal à Zahra Iyane Thiam Diop

Dimanche 27 Novembre 2022

Les femmes mutualistes de la région de Thiès ont organisé un grand Sargal à Ngaye Mèkhè dans le département de Tivaouane pour remercier et rendre hommage à Zahra Iyane Thiam Diop, ex-Ministre sortante de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire. « Nous avons organisé ce Sargal pour remercier Zahra Iyane Thiam Diop pour services rendus aux populations de Thiès en général . C’est grâce à elle que nous avons aujourd’hui nos mutuelles de santé. Dernièrement elle nous a donné 30.000.000 Fr pour les trois départements ce qui nous a permis de bien démarrer nos projets, sans compter son accompagnement permanent à l’endroit des femmes et des jeunes »,a-t-elle indiqué. « c’est le Président de la République qui m’avait confié cette tâche. Quand il m’a donné ce poste en toute confiance, il m’a suggéré de repérer les secteurs vulnérables, afin que les personnes qui ont besoin d’aide, qu’ils soient dans les marchés ou dans d’autres structures puissent bénéficier de soutien à travers les fonds qui viennent de l’État » martèle-t-elle