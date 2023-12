Noël au Sénégal : Une Fête Universelle, Un Vivre-Ensemble Exemplaire

À l'approche de Noël, l'effervescence des préparatifs se fait ressentir à travers le Sénégal, vibrant d'une ambiance festive, de décorations chatoyantes et même de rues animées par des embouteillages joyeux, suscitant des réactions enthousiastes chez les habitants. La popularité croissante des bûches de Noël, comme l'indique un pâtissier, souligne l'engouement pour cette célébration. Mais au-delà de la féérie, Noël offre une opportunité unique de renforcer les liens entre musulmans et chrétiens, illustrant un modèle de cohabitation harmonieuse et de respect mutuel au Sénégal.