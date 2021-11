Nouveau Commissariat à la Cité Alioune Sow: Ce que le Ministre de l'Intérieur attend des populations

Mercredi 24 Novembre 2021

Le ministre de l'intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome à procédé à l'inauguration du nouveau commissariat de police de Guédiawaye à la Cité Alioune Sow . Ceci dans l'optique de mettre en place une politique sécuritaire suite à l'augmentation de la population. Ainsi le ministre lance un appel à ce que ça soit une affaire de tous et de chacun et demande une collaboration franche et loyale de la population dans l'assistance des missions des forces de sécurité.