Nouveau Sanctuaire marial de Popenguine : Tout savoir sur ce joyau de 3 milliards FCfa

L’édifice du nouveau Sanctuaire marial de Popenguine, dont l’inauguration est prévue ce samedi, par le secrétaire d’Etat du Vatican, le Cardinal Pietro Parolin, est bâti sur une superficie de 20 mille 800 mètres carrés, pour un coût global de plus de trois milliards FCfa, selon un document du Bureau d’architecture et de conservation des palais […] L’édifice du nouveau Sanctuaire marial de Popenguine, dont l’inauguration est prévue ce samedi, par le secrétaire d’Etat du Vatican, le Cardinal Pietro Parolin, est bâti sur une superficie de 20 mille 800 mètres carrés, pour un coût global de plus de trois milliards FCfa, selon un document du Bureau d’architecture et de conservation des palais nationaux. « Le projet se décompose en quatre tranches et s’étend sur une superficie de 20 800 m2 pour un coût total s’élevant à 3 157 895 361 FCFA TTC”, indique le document. La même source rappelle que ce projet de construction d’un nouveau sanctuaire Marial s’inscrit dans le Programme spécial pour les sites religieux du gouvernement du Sénégal. Le sanctuaire est érigé sur l’emplacement actuel du village des marcheurs, caractérisé par sa position en altitude et par sa vue sur la mer, bien que quelques constructions individuelles obstruent une partie de cette vue. ”A terme, la capacité d’accueil totale (du sanctuaire) sera de 30 500 places assises”, note encore le document de la structure en charge de l’architecture de l’édifice religieux. Le village côtier de Popenguine abrite un complexe religieux de pèlerinage historique pour la communauté catholique et chrétienne du Sénégal et d’Afrique. Cette localité est notamment connue pour son pèlerinage marial, qui a lieu chaque Lundi de Pentecôte. Le projet de construction du nouveau sanctuaire marial de Popenguine, dans le cadre du projet de modernisation des cités religieuses, est financé en quatre tranches. ”La tranche 1 est bâtie sur une surface de 6 800 m2, entièrement couverte par une toiture en charpente et a une capacité d’accueil de 11 335 places dont les officiels”, indique le document. “Cette tranche, la plus grande en termes de superficie, constitue le cœur du sanctuaire, car elle abrite toutes les sacralités du Sanctuaire (Autel, Sacristie, etc.) avec la grande croix qui surplombe au-dessus“, décrit le texte. La première phase du projet, composée des tranches 1 et 2, a été réalisée, et s’est ouverte par la messe du Lundi de Pentecôte le 11 février 2023, avec une capacité d’accueil de plus de 16 mille fidèles. Suite aux travaux complémentaires menés entre février et décembre 2023, le sanctuaire sera officiellement inauguré ce samedi, avec la messe de consécration, qui sera présidée par le Secrétaire d’Etat du Vatican, le Cardinal Pietro Parolin. La cérémonie aura lieu en présence de Monseigneur Benjamin Ndiaye, Archevêque de Dakar , du ministre de l’Intérieur e Sidiki Kaba, ainsi que des évêques de la Conférence épiscopale du Sénégal, de la Mauritanie, du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau.



