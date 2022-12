OFNAC et IAM: Comment sensibiliser sur les méfaits de la corruption Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Décembre 2022 à 19:53 | | 0 commentaire(s)| La corruption étant un phénomène social de plus en plus récurrent, affaiblit gravement les valeurs fondamentales d’une société et pourrait même nuire au développement d’un pays. Ainsi, pour la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, l’Institut Africain de Management(IAM) reconnue comme une grande école prestigieuse est choisie par l’Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) pour organiser l’édition 2022 de la journée internationale de lutte contre la corruption. C’est pour cette raison qu’une activité de sensibilisation d’envergure sur la corruption et ses méfaits est organisée ce vendredi à l’Institut Africain de Management afin d’apporter des solutions et préventions contre cette déchéance. C'est le prétexte pour convier l’ensemble des parties prenantes de la stratégie nationale de lutte contre la corruption (SNLCC),notamment les organisations de la société civile signataires du protocole d’accord de partenariat avec l’OFNAC.



