« ON DIT QUOI ? » Procès Ousmane Sonko/Mame Mbaye Niang : Le « tribunal » de la rue donne son verdict Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Mars 2023 à 22:30 | | 0 commentaire(s)|

Le numéro 1 de votre rubrique « On Dit Quoi » a posé le débat sur le verdict du procès opposant Ousmane Sonko, leader du parti Pastef, farouche opposant du gouvernement à Mame Mbaye Niang, actuel ministre du tourisme par ailleurs ministre de la jeunesse au moment des faits qui ont causé cette bataille judiciaire.



Pour rappel, ce procès de diffamation enclenché contre Ousmane Sonko par Mane Mbaye Niang est ouvert de puis le 16 février 2023. Ainsi après 45 jours de traitement, le dossier est bouclé ce jeudi 30 mars en faveur du ministre du tourisme.

L’accusé a écopé de 2 mois de prison avec sursis plus une amende de 200 millions de francs CFA.

L’opinion de la population est recueillie au micro de Dakaractu.



À travers cette nouvelle rubrique « On Dit Quoi »,

Ils se sont exprimés à cœur ouvert, à chacun sa position, à chacun ses convictions.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/ON-DIT-QUOI-Proces-Ousma...

Accueil Envoyer à un ami Partager