Oeuvres et actions sociales: L’Onas a distribué des kits ramadan, 20 tonnes de riz et facilite l'épongement des dettes internes de 202 millions de FCfa des travailleurs Rédigé par leral.net le Lundi 3 Avril 2023 à 23:30 | | 1 commentaire(s)| L’Office national de l’Assainissement du Sénégal (Onas) inscrit dans ses programmes de gestion l’assistance sociale des populations démunies. L’Institution, dirigée par Amadou Mamour Diallo a, dans cet élan de solidarité, distribué des kits ramadan, vingt tonnes de riz et kits alimentaires habituellement offerts aux travailleurs de l'Onas. Dans ses oeuvres et actions sociales, elle a permis l'épongement des dettes internes des travailleurs pour un montant 202 millions de FCfa. Ainsi, Mandiang Diaw, porte parole des travailleurs de l'Onas a magnifié le geste de son entreprise qui contribue fortement, à leur épanouissement.



Accueil Envoyer à un ami Partager