Officiellement transféré à Chelsea : Kalidou Koulibaly explique son choix Kalidou Koulibaly est le deuxième joueur à rejoindre Chelsea cet été ! Le défenseur arrive de Naples et a signé un contrat de quatre ans à Stamford Bridge. Il va rejoindre ses nouveaux coéquipiers en tournée de pré-saison à Las Vegas.

Rédigé par leral.net le Samedi 16 Juillet 2022 à 15:37 | | 0 commentaire(s)|

Pour sa première réaction en tant que nouveau joueur de Chelsea, Koulibaly a manifesté sa satisfaction de rejoindre l’un des plus grands club de la première League« Je suis très heureux d’être ici avec cette équipe à Chelsea », a déclaré Koulibaly.



« C’est une grande équipe dans le monde et mon rêve a toujours été de jouer en Premier League. Chelsea est arrivé le premier à m’avoir en 2016 mais nous n’y sommes pas parvenus. Maintenant, quand ils sont venus vers moi, je l’ai accepté parce qu’ils voulaient vraiment que je vienne en Premier League pour jouer pour eux. Quand j’ai parlé à mes bons amis Edou et Jorginho, ils ont facilité mon choix, donc je suis vraiment heureux d’être avec vous aujourd’hui », se réjouit-il.



« Edouard Mendy a facilité mon choix »



« Je tiens à remercier les fans parce que j’en ai vu beaucoup à Londres et dans l’avion, tout le monde était content que je sois là. Je tiens donc à les remercier et j’espère que la saison sera vraiment bonne et que nous donnerons de bons moments aux fans ».



De son côté Todd Boehly, président et copropriétaire, a déclaré : « Kalidou Koulibaly est l’un des défenseurs d’élite du monde et nous sommes ravis de l’accueillir à Chelsea. Un grand leader et un joueur d’équipe exemplaire, Kalidou apporte une richesse d’expérience et d’attributs qui profiteront à notre équipe et au club dans son ensemble.



