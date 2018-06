« On fera mal au Sénégal », José Pekerman (sélectionneur de la Colombie)

A 24 heures de la rencontre face au Sénégal, José Pekerman se veut confiant. Le sélectionneur de la Colombie, qui a fait face à la presse hier, s’est montré plus que confiant. Pour lui, son équipe connait bien le Sénégal et lui fera mal.



« Le match contre le Sénégal est décisif parce qu’on saura qui passe en huitième de finale de ce groupe. Le résultat va déterminer l’avenir des deux équipes. Aliou fait un excellent travail. Ça, c’est connu de tous. Le Sénégal a eu d’excellents résultats antérieurs qu’il confirme aujourd’hui. Le match risque d’être très intense, très engagé. Et, j’espère que nous arriverons à décrocher la victoire ».











