One Fight Night à Bangkok : Reug Reug atomise Boucher Ketchup (vidéo) Rédigé par leral.net le Samedi 6 Juillet 2024 à 16:06 | | 0 commentaire(s)| Lors de l’événement One Fight Night à Bangkok, Reug Reug a livré une performance impressionnante, détruisant littéralement Boucher Ketchup par KO technique. Cette victoire éclatante, capturée en vidéo, montre la puissance et la détermination de Reug Reug dans l’octogone.



