Open Press: Mbengue Mboro va jouer au sapeur pompier pour "sauver" Safara, son futur adversaire

Mbengue Mboro va jouer au sapeur pompier pour "sauver" Safara, son futur adversaire

Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Décembre 2022 à 09:26 | | 0 commentaire(s)|

Mbengue Mboro, poulain de Bathie Seras a de qui tenir. En effet, lors de son Open Press, la nouvelle star de Thiaroye, sur un cheval a fait son entrée, suivi par plusieurs charretiers. Ayant chauffé l'enceinte devant un public nombreux et acquis à sa cause, Mbengue Mboro a déclaré qu'il va éteindre Safara, son adversaire. "Comme il s'appelle Safara, je serai le sapeur pompier qui va l'éteindre d'autant que le feu et l'eau ne font pas bon ménage", a-t-il dit.