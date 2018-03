Organisation de l’élection présidentielle 2019 : « Macky Sall ne fera pas moins que ses prédécesseurs » selon Mohammed Boun Abdallah Dionne

Face au députés hier, à l’Assemblée nationale, pour répondre aux questions d’actualité avec son gouvernement, le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne a assuré que le Président de la République Macky Sall, « ne fera pas moins que ses prédécesseurs » dans l’organisation d’élections libres et transparentes.



Avec une pique aux Libéraux et leur projet de quart bloquant en juin 2011, Dionne raille : « on n'a pas dit qu’avec 25% on passe au premier tour. Le gouvernement, en ce qui concerne le ministre de l’Intérieur, s’engage à organiser des élections transparentes ».



Sur la longue absence du gouvernement à l’Assemblée nationale, M. Dionne rappelle que l’article 85 de la Constitution dispose que « le gouvernement se présente à l’Assemblée nationale selon une périodicité à fixer d’accord parties ». Si Modou Diagne Fada, joint hier, a précisé que cet accord exigeait au gouvernement de se présenter une fois par mois, le Premier ministre a réitéré la disponibilité du gouvernement à venir répondre devant l’hémicycle.



Le Quotidien