Ouest-Foire : le vigile viole sa patronne, emporte ses bijoux et un million de francs Mais quelle mouche a piqué M. Maréna ? Ce vigile qui a séquestré, battu et violé sa patronne, A. Kébé, une dame pourtant âgée de 60 ans. Selon Tribune qui rapporte l’histoire dans sa livraison du jour, le magnat ne s’est pas limité là, puisqu’il a subtilisé les bijoux de la pauvre femme et emporté la somme d’un million de francs. Il a été alpagué par les éléments de la Dic en compagnie de son frère qui serait son complice dans cette affaire, souligne la même source.

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Avril 2019 à 09:57 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos