Oumar Sarr, SGA du Pds: les Sénégalais ont assez souffert des conséquences des errements, des manquements...du régime de Macky Sall »

Le Pds aussi, a condamné vigoureusement cette attaque odieuse contre des civils innocents. Dans un communiqué, Oumar Sarr interpelle l’Etat sur ses devoirs et lui rappelle sa responsabilité de sécuriser les populations et de veiller sur leurs biens, quelle que soit la partie du Sénégal dans laquelle elles vivent.



Pour le Pds, « les Sénégalais ont assez souffert des conséquences des errements, des manquement, des actes d’incompétence et d’incapacité du régime de Macky Sall ». Or, « ces défaillances récurrentes dans la gestion de la sécurité des paisibles populations sénégalaises ne sauraient être tolérées ».









Les Echos