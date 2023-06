Oumar Youm au MFB: « Il faut faire de sorte que chaque jeune soit une solution et non un problème » Rédigé par leral.net le Mardi 27 Juin 2023 à 00:21 | | 0 commentaire(s)|

Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar qui a été le dernier député à intervenir, après ses remerciements et encouragements, invite le ministre des finances et du budget vers la valorisation des compétences de la jeunesse en investissant sur les politiques de la jeunesse. « c’est une frange importante de notre société. Je pense que la politique de la jeunesse doit être renforcée en faisant de chaque jeune une solution et non un problème… » a indiqué Me Oumar Youm pendant la plénière sur l’orientation budgétaire de l’année en cours.

