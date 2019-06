Ousmane FAYE : " Il est temps pour réglementer et structurer le secteur de la musique" Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Juin 2019 à 04:53 | | 0 commentaire(s)| A quelques heures de la célébration de la fête de la musique, les acteurs et responsables du Comité National ont fait face à la presse pour partager le programme de cette journée qui sera riche en sonorités. Une occasion pour le Secrétaire général du Comité national de la fête de la musique Ousmane Faye de tirer la sonnette d'alarme et d'inviter les politiques à mettre de l'ordre de le secteur de la musique.



