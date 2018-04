Ousmane Faye à Yoff: "Que les opposants au parrainage arrêtent de jouer à nous faire peur..."

Le Collectif Oui au parrainage poursuit ses tournées auprès des familles religieuses. Après Tivaouane et Ndiassane, le Coordonnateur provisoire Ousmane Faye, accompagné de quelques membres du collectif s'est rendu ce mardi à Yoff.

Au cours de l’audience avec le Khalife des Layennes, M. Faye a expliqué l’importance de ce projet de loi, en prenant l’exemple sur la dernière élection législative de 2017, marquée par un nombre pléthorique de listes.



À cet effet, il dira : "Au-delà du coût, il se pose une question de responsabilité, d'opportunité et de sérieux. Devrions-nous continuer à subir ce poids qui, à la longue tue la démocratie, lasse les Sénégalais et jette le discrédit sur tous les scrutins ? Cette question a été posée dans tous les États-majors politiques, dans tous les cercles sociaux, économiques".



M. Faye ajoute que "les citoyens ont raison de s'interroger sur les réelles motivations des uns et des autres. Dès lors, il fallait trouver une solution. C'est pourquoi la loi sur le parrainage qui devrait être voté à l'Assemblée nationale, vient au bon moment. Il ne s'agit pas pour nous encore une fois pour nous, d'être nihiliste ou de penser que tout ce qui vient des autres, du pouvoir, cache des pièges ou des non-dits."



Sur les appels à manifester devant l’Assemblée nationale, le coordonnateur provisoire du « Collectif oui au parrainage » prévient que « force restera à la loi ». « Qu'ils (les opposants) arrêtent de jouer à nous faire peur, ce pays nous appartient tous et jamais une majorité ne s'inclinera devant une minorité", lance-t-il.