Ousmane Noël Dieng interpelle Macky : "Kaolack est la région la plus sale et sombre" Rédigé par leral.net le Lundi 22 Avril 2019 à 11:15 | | 0 commentaire(s)| Le président du mouvement MJK/ DSF a interpellé le Chef de l'Etat Macky Sall par rapport à son programme de désencombrement des voies publiques et de lutte contre l'insalubrité. A en croire Ousamane Noël Dieng, Kaolack est la région la plus sale et sombre. Et il est temps que ces maux soient définitivement réglés et le chômage des jeunes. Par ailleurs, M. Dieng a remercié vivement et encouragé son mentor Diène Farba Sarr, ex-ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie. "On est toujours derrière le ministre Diène Farba Sarr et le Président Macky Sall. Je vous invite chers militants et sympathisants d'aller récupérer vos cartes d'électeurs pour préparer les élections locales. Ne le donnez à personne", a t-il sollicité.



Accueil Envoyer à un ami Partager