Ousmane Sonko : "Macky Sall est le garant de la gabégie et des détourneurs publics" Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Décembre 2022 à 14:38 Ousmane Sonko, en conférence de presse, n'a pas raté le régime actuel, plus particulièrement Macky Sal,l qu'il taxe de "Président garant de la gabégie, garant de la mauvaise gouvernance, garant des détourneurs de deniers publics", s'est-il adressé aux institutions internationales. A l'en croire, "Macky Sall pense qu'il est le seul à diriger un Sénégal stable. Alors que rien qu'à l'OFNAC, il y a au moins 40 dossiers de détournements de deniers publics", a affirmé Ousmane Sonko, qui estime que Macky Sall a instrumentalisé les bailleurs et institutions pour qu'on diabolise l'opposition.



