Ousmane Tanor Dieng: "Le parrainage est le meilleur outil pour protéger notre démocratie face aux candidatures tapageuses et hasardeuses"

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Août 2018 à 18:50 | | 0 commentaire(s)|

Le président du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct), Ousmane Tanor Dieng a soutenu ce mercredi, à l'occasion de la cérémonie de lancement du parrainage au Centre International de Conférence Abdou Diouf que le parrainage est le meilleur outil pour protéger notre démocratie face aux candidatures tapageuses et hasardeuses ».



Le parrainage, tant décrié par l’opposition est, pour Ousmane Tanor Dieng la preuve que notre démocratie est vivante et innovante. Il remet, dira-t-il, le citoyen au cœur de l’action politique. "C'est le peuple qui parraine et élit », ajoute l'allié de Macky Sall.



Thierno Malick Ndiaye

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook