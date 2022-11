PAREL: Investir Macky Sall, gagner 2024 et dissoudre l'Assemblée nationale selon... Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Novembre 2022 à 00:47 | | 0 commentaire(s)| Le Bureau politique du Parel ( Parti Africain du Renouveau Libéral) élargi aux membres du Secrétariat exécutif national, s’est réuni ce samedi au centre Douta Seck, pour évaluer et se prononcer sur la situation économique et politique nationale. Pour le parti, le Président Macky est le meilleur Président grâce aux multiples réalisations à travers la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent, Ainsi d’après Souleye Sarr, vice président du Parti , ils vont investir le Président Macky Sall et gagner les élections pour après dissoudre l’Assemblée nationale. Ce denier s’est prononcé également sur le vote du budget 2023.



