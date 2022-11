PDF: "l'Etat n'est pas stratège, 62 ans, on nous parle de budget de solutions" Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Novembre 2022 à 06:28 | | 0 commentaire(s)| Pape Djibril Fall a estimé que l'"Etat du Sénégal n'est pas assez stratège d'autant que 62 ans après, on nous parle de budget de solutions". A l'en croire, il faut aussi que l'on dise comment et où passent les dépenses des dettes du Sénégal qui, TVA comprise cumule à près de 3000 milliards à payer en 2023. Il a souligné que l'Etat doit investir dans la santé, l'agriculture (il qualifie ce secteur de paysannerie), l'éducation, la recherche scientifique, mais aussi au numérique.



