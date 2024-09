PDS : L'Union des jeunesses travaillistes libérales exige l'investiture des camarades jeunes du parti Rédigé par leral.net le Samedi 28 Septembre 2024 à 21:48 | | 0 commentaire(s)| Le champs politique a connu des mouvements ces derniers temps. Ainsi, l'Union des jeunesses travaillistes libérales a fait face à la presse pour exiger l'investiture leurs camarades de jeunes du parti en vue des élections législatives à venir. Et ne compte pas se laisser faire si la jeunesse est reléguée au second plan.

"Le Parti Démocratique Sénégalais a une tradition de positionner la jeunesse juste après le Secrétaire Général National. Ainsi, on exige que cet acquis soit respecté d’autant plus que nous avons une jeunesse dynamique autour d’un Secrétaire National et d’une présidente de commission féminine à l’occurrence le Frère Franck Daddy Diatta et la soeur Fatima Lo" ont déclaré les jeunes su parti.



En outre, ils souhaitent que la jeunesse soit massivement investie dans les listes départementales à des positions titulaires pour une meilleure représentativité car les ressentes renouvellement ont montré que dans certaines fédérations, des jeunes détiennent la masse, ils sont plus dynamiques, plus engagés et plus déterminés à mener tous les combats que le PDS a et aura à affronter.



A en croire les jeunes du parti, "la conjoncture politique actuelle impose à mettre la promotion de la jeunesse sur les listes nationales et d’ailleurs les récentes péripéties de la 14ème législature la justifient à suffisance sans oublier l’élection d’un jeune à la magistrature suprême".



De surcroît, ils estiment que la récente Assemblée Générale de la jeunesse libérale atteste également à suffisance l’adhésion de toute la jeunesse pour une Assemblée Nationale ou la présence des jeunes sera sine qua none. C’est dans ce sens qu'ils interpellent tous les responsables du Parti chargés de la rédaction des listes électorales "à ne pas faire l’erreur de la précédente investiture."



Les camarades de Franck Daddy Diatta se veut claire " nous ne laisserons pas faire si jamais la jeunesse est reléguée au second plan car le président Karim accorde une place de choix à la jeunesse, ce n’est pas pour rien qu’il a consacré 8mn 54 secondes à la jeunesse lors son discours à la nation du 2 janvier 2024.



