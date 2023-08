PDS: Les membres de la Section Louga taclent Saliou Dieng et Famara Senghor Rédigé par leral.net le Mardi 29 Août 2023 à 16:22 | | 0 commentaire(s)| La Section du Parti Démocratique Sénégalais de Louga éprouve de la colère et de la déception totale à l'endroit des responsables qui se trouvent au niveau national. Les membres de ladite section dénoncent la magouille que Saliou Dieng et de Famara Senghor qui sont au niveau des instances nationales. Avec la complicité de fallou Mbodji, ces derniers sont accusés de travailler à ternir l’image du PDS, alors qu’ils ne représentent qu'une minorité insignifiante à Louga. Présentement, ces accusés, dont Saliou Dieng et famara Senghor, considrés de manipulateurs sont déclarés personna non grata dans la Capitale du Ndiambour.



