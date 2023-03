PLAINTE CONTRE PLAINTE :Des députés de Yewwi traînent les forces de l’ordre en justice

Les conséquences des affrontements entre les forces de l’ordre et les souteneurs de Ousmane Sonko sont loin de connaître leur épilogue. La vague d’arrestations des partisans du leader de Pastef continue de déferler et certains de ces proches collaborateurs comme El Malick Ndiaye sont accusés de diffusion de fausse nouvelles. Au milieu de tout ce rififi judiciaire, ce sont les députés du groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi qui ont décidé de porter la réplique. Gazés et malmenés lors des événements du 15 et 16 mars, des parlementaires de l’opposition vont déposer deux plaintes contre les forces de l’ordre. Selon notre source, le premier concerne les événements du 15 mars à la cité Keur Gorgui. Les signataires de cette première plainte sont, nous dit-on, Guy Marius Sagna, Abass Fall, Ismaïla Diallo et Rama Bodian, tous de Pastef.

Pour rappel, ces derniers ont été « agressés » par les forces de l’ordre le mercredi aux alentours du domicile de leur leader, alors qu’ils voulaient rendre visite à Ousmane Sonko. Guy Marius et Rama Bodian avaient d’ailleurs fini à la clinique Suma assistance après avoir été atteints par des grenades lacrymogènes. La deuxième plainte, elle, est relative aux échauffourées qui ont découlé du procès de Ousmane Sonko qui l’oppose à Mame Mbaye Niang le 16 mars. Si pour la première tous les signataires sont de Pastef, celle-ci compte la signature du maire de Guédiawaye, Ahmed Aïdara, selon notre source qui assure que les deux plaintes seront déposées aujourd’hui même.



