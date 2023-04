Paix et stabilité du pays : L'appel à préserver l'unité et les valeurs de la Nation, lancé par les imams et guides religieux

L'appel à préserver l'unité et les valeurs de la Nation lancé par les imams et guides religieux, lors de la prière de la Korité cette année, est hautement salué par les Sénégalais rencontrés dans les rues de Dakar. Les citoyens estiment qu'il est évidemment nécessaire d'éviter toute sorte de violence, pour maintenir la paix et la stabilité du pays.