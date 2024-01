Palmarès Fesnac : Dakar remporte le Grand Prix Douta Seck pour la deuxième année consécutive

La région de Dakar a remporté, vendredi, à Fatick, le Grand Prix Douta Seck, décerné à la meilleure participation artistique régionale au Festival national des arts et cultures (Fesnac), dont la 12e édition a été clôturée le même jour, a constaté l’APS.



Après Kaffrine en 2023, Dakar double la mise en remportant cette année encore le grand trophée du Fesnac et une enveloppe financière de trois millions de francs CFA.



La capitale a réussi la meilleure participation régionale pour avoir gagné le premier prix en théâtre, musique et arts visuels ainsi que le deuxième prix danse.



Le prix a été remis à Alioune Kéba Badiane, directeur du centre culturel régional Blaise Senghor de Dakar par le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow. Très satisfait du résultat obtenu, M. Badiane estime qu’il n’y a point de secret pour réussir ce doublé.



‘’Nous prenons le temps de coacher nos artistes, de les accompagner et de prendre aussi du temps d’appeler des gens expérimentés qui viennent leur apprendre’’, a-t-il expliqué. Il estime que c’est cher de préparer un artiste.



Selon lui, il ne s’agit pas d’attendre d’arriver sur les lieux de la compétition pour investir des moyens. ‘’Nous avons fait l’essentiel et nous avons lu les critères, respecté le timing et je pense que c’est là où on a joué gros pour gagner ce prix’’, explique Aliou Kéba Badiane. Il a rappelé qu’une audition a été organisée au niveau de la région de Dakar pour sélectionner les meilleurs artistes.



La région de Tambacounda s’est distinguée cette année en occupant la deuxième place en slam et en musique et la troisième place dans la catégorie théâtre.



Très « enthousiaste et satisfaits des performances des artistes de la région, le directeur du centre culturel régional de Tambacounda souligne que ces derniers ont compris le discours malgré le temps limité qu’ils ont eu pour se préparer.



Trois disciplines artistiques ont été introduites cette année dans la compétition : le slam, les arts visuels et le conte.



La présidente du jury théâtre, la comédienne du théâtre Daniel Sorano, Ndèye Fatou Cissé, a relevé le haut niveau des prestations.



Par exemple, indique-t-elle, la troupe de théâtre de Fatick a remporté la deuxième place, car ayant fait appel aux services d’un professionnel, en l’occurrence Ibrahima Mbaye ‘’Thié’’ pour accompagner ses artistes.



Outre les prix nationaux, des prix spécifiques ont été aussi attribués aux artistes.



Il faut rappeler que les artistes ont compéti sous le thème de la 12e édition du Fesnac, »Macky, les arts et le patrimoine ».



Un concert de l’orchestre national a clôturé cette douzième édition du Fesnac à Fatick.



Palmarès



Théatre



Troisième prix : Tambacounda



Deuxième prix : Fatick



Premier prix : Dakar



Danse



Troisième prix : Sédhiou



Deuxième prix : Dakar



Premier prix : Diourbel



Musique



Troisième prix : Matam



Deuxième prix : Tambacounda



Premier prix : Dakar



Peinture Arts visuels



Troisième prix : Kaffrine ex aequo avec Louga



Deuxième prix : Thiès



Premier prix : Dakar



Slam



Troisième prix : Saint-Louis



Deuxième prix : Tambacounda



Premier prix : Thiès



Conte



Troisième prix : Thiès



Deuxième prix : Kaolack



Premier prix : Diourbel



Prix locaux des artistes de Fatick



-Meilleur chasseur : Abdoulaye Ndiaye



-Meilleur conteur : Djiby Bongue Ndiaye



-Meilleur production littéraire : Ibrahima Diouf



-Meilleur conservateur : Cheikh Salmone Diouf



-Prix du cadre de vie : Samba



