Pape Demba Bitèye, Dg Senelec : « nos objectifs sont l’accès universel à l’électricité et la baisse des tarifs » Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Juin 2019 à 11:32 | | 0 commentaire(s)| Le nouveau Directeur général de la Senelec a décliné sa feuille de route à la tête de la compagnie nationale d’électricité. Pape Demba Bitèye qui était en tournée ce weekend à Kaolack, a indiqué que « l’objectif principal est l’accès universel à l’électricité à l’horizon 2025, mais également la baisse des tarifs de l’électricité ». Rappelant qu’il est à la Senelec depuis plus de 20 ans, Pape Demba Bitèye a dit « être conscient des enjeux et de la responsabilité » de sa nouvelle fonction.



Accueil Envoyer à un ami Partager