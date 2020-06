Pape Djibril Fall, journaliste : « On ne peut pas demander aux populations de vivre avec le virus et reporter les cours. Il y a des paradoxes dans leur communication… » Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Juin 2020 à 15:07 | | 0 commentaire(s)| Aux yeux du journaliste Pape Djibril Fall les le gouvernement n’a pas échoué dans sa stratégie de lutte contre la Covid 19. « Mais, depuis 60 ans dans nos politiques publiques les urgences ont souvent chassé les priorités. Et malheureusement c’est ça l’absence de planification et une gestion rigoureuse et transparente ». Il est convaincu que globalement la presse a fait son travail. S’agissant de l’invite du Président Sall qui consiste à vivre avec le virus, M.Fall a souligné que vivre avec le virus c’est supposer que le virus est là mais il ne nous empêche pas de vaquer à nos occupations, ça suppose aussi qu’il faut lever le couvre feu.

Pour lui, on ne peut demander aux gens de vivre avec le virus et reporter les cours parce qu’il y a des enseignants testés positifs. « Il ya des paradoxes dans leur communication, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire…'





