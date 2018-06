Pape Fall, ancien international : « Mbaye Niang a été formé au poste d’excentré gauche »

L’ancien international Pape Fall et ancien coach à Caen estime que l’attaquant sénégalais Mbaye Niang n’est pas utilisé à son poste de prédilection. Selon lui, le joueur est formé au poste d’excentré gauche et si on le met dans une autre posture, on risque de le priver de sa vitesse.



« Mbaye Niang a été formé au poste d’excentré gauche. C’est quelqu’un qui joue sur son faux pied. C’est un joueur qui a beaucoup de vitesse et percussion. Il a aussi cette qualité physique et athlétique qui lui permet de mettre de la vitesse quand il a le ballon et essayer de rentrer et d’utiliser sa grosse frappe de balle », a déclaré Pape Fall dans Vox Populi.



Selon l’ancien international, si le joueur n’est pas utilisé à son poste de prédilection, on risque de le priver de ces deux privilèges.



« C’est bien de temps à temps, de le faire évoluer au poste d’attaquant. Le problème est que si on le met comme attaquant, il va servir comme point de fixation. Je crois que le poste où il se sent le mieux, c’est le poste d’excentré sur le gauche », conclut-il.