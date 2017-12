Pape Malick Sy (Porte-parole des Tidianes) : "Si Dieu existe, rien n’est perdu et si Dieu n’existe pas, tout est remis en question. Dieu n’a jamais été un monstre" Le porte-parole de la famille des Tidianes Pape Malick Sy, par sa rhétorique et de son enseignement dépouillé, a fait trembler la salle de conférence de la résidence El Hadji Malick Sy, en enchaînant des citations de son Père, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. La cérémonie officielle de la naissance du prophète (PSL) a eu hier (jeudi) dans la ville sainte de Tvaouane.

Comme à son habitude, le porte-parole des Tidianes Pape Malick Sy a délivré son cours magistral devant une forte délégation gouvernementale, dirigée par le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye.



Le porte-parole Pape Malick Sy a rappelé des enseignements de son père et a déclamé ce poème qui a fait trembler la salle de conférence :

« La terre n’a jamais tremblé

Elle nous interpelle pour nous rappeler qu’il y a un Dieu que l’humanité semble oublier

L’océan déborde,

Le feu se propage,

Le ciel se détache de ses foudres,

Les rivières et les fleurs sortent de leurs lits,

Et l’homme s’engouffre dans son entêtement pour ne pas entendre la voie du ciel qui l’interpelle en ces termes ».



Et d’ajoute : « Si Dieu existe, rien n’est perdu et si Dieu n’existe pas, tout est remis en question. Dieu n’a jamais été un monstre ».









Thierno Malick Ndiaye

