Pape Ndiouga Guèye, plénipotentiaire Bby à Nguelloum : «que le Président Sall ne prête pas oreille et qu’il fasse davantage attention à ce “vieux”»

Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Janvier 2018 à 15:36

Le plénipotentiaire de la Coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) de Nguelloum dans le département de Guinguineo, Pape Ndiouga Guèye, n’a pas du tout aimé la récente sortie de Moustapha Niasse, qui avoue n’être au courant d’une quelconque loi votée à l’Assemblée nationale sur la traque aux biens mal acquis.



«La position de Moustapha Niasse est ambigüe. Il devait avoir une autre position, lui qui est au crépuscule de sa vie politique», a-t-il dénoncé.



Non sans prévenir Macky Sall de ne pas «lui prêter oreille et qu’il fasse davantage attention à ce “vieux”».



Pour lui témoigner sa solidarité, Pape Ndiouga est d’avis que les membres de la coalition Bby doivent voter “une motion de soutien total” en faveur de l’ancienne Première ministre.



«On ne peut que féliciter Mimi qui a éclairé les Sénégalais sur une question aussi sérieuse, à savoir la reddition des comptes», a-t-il ajouté.









Ousmane THIANE, Stagiaire (Actusen.com)

